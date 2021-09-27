九九重陽節將至，新竹縣今年百歲人瑞有80位，縣長楊文科27日帶著敬老禮品，親自拜訪大隘地區9位百歲人瑞，發現百歲公、百歲婆大多愛散步，提醒民眾如果想要健康幸福「呷百二」，落實「要活就要動」就對了！

縣府社會處統計，新竹縣今年年滿100歲以上的長者有80位，其中女姓56人，男姓24人，滿百歲32人，逾百歲48人，百歲人瑞最多的是竹北市有16位，其次是關西鎮13位及竹東鎮、湖口鄉各有12位，年齡最長的是關西鎮106歲的范君新老先生。

縣長楊文科26日走訪大隘3鄉百歲人瑞，寶山鄉的百歲婆張徐賢妹愛熱鬧，前晚就期待楊縣長的到來，叮嚀家人桌子要擦乾淨，要準備點心。她每天早餐和家人一起享用地瓜葉和洋蔥、搭配水果打成汁，加上1顆水煮蛋，除了正餐，還有二次小點心，胃口還不錯。

峨眉鄉百歲婆的張溫禮妹，每天可以拄著柺杖散步一個多小時，這個月才請外勞照顧，楊文科來時還起身迎接。峨眉鄉101歲的吳盛榮也行動自如，平日愛到公園聊天，楊文科並訪視峨眉鄉101歲的余羅滿娘。

北埔鄉百歲婆范溫四妹身體很好，日前不小心摔傷眼、鼻、手，送醫包紮後，笑容滿面，精神弈弈，楊文科祝福她重陽快樂，早日康復。 北埔鄉羅劉緞妹和楊縣長拍照時，比姆指並大聲按「讚」，元氣滿滿看不出已經102歲。

北埔鄉百歲婆陳嬌妹聽力和身體狀況都不錯，平日愛看電視，她和北埔鄉姜李炳妹老太太一樣，每天都會與外勞一起散步。104歲的黃馮細妹記性還很好，來訪的地方人士她還叫得出名字，每天會用助行器在住家附近散步。