疫情重創民眾生計，許多人連飽餐一頓都有困難，新北市推動好日子愛心大平台待用餐，為弱勢民眾免費供餐。新北市議員洪佳君今媒合善心人士捐款，提供1000份待用餐給樹鶯社福中心服務的弱勢家庭，另外結合佳欣便當店、超吉飯桶、姍豬自助餐、日秀水餃店、客家美食、池上飯包等樹林、鶯歌在地商家，加入待用餐行列。

洪佳君、社會局長張錦麗、鶯歌區長施明慧等人今到鶯歌佳欣便當店，感謝店家投入待用餐行列。洪佳君表示，疫情造成弱勢家庭生活更加困難，餐飲店家生意大受影響，先前她曾媒合樹林呷尚寶早餐店，提供愛心早餐給樹鶯社福中心服務的弱勢家庭，希望將愛心延續，因此與店家合作支持待用餐計畫，讓更多家庭能夠溫飽。

鶯歌區長施明慧表示，目前鶯歌地區已有38家餐飲店響應，可提供7950份待用餐，而鶯歌區鳳祥里長曾勝利則表示，市府推動幸福保衛站時，他就開始利用黃金資收站的資源，提出另類「幸福保胃站」，每月至少供應50個愛心便當給弱勢家庭。

張錦麗表示，新北好日子愛心大平台待用餐平台，目標是號召1000家餐飲店家，目前已有1162家提出申請，有903家正式加入eFOOOD待用餐平台，其中有40家是完全愛心提供，不領取2萬元的餐費補助，還有更多店家加碼提供，在疫情下預計能提供超過20萬人次溫飽。