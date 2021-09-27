五倍券商機即將引爆，台北美福大飯店也響應推出加碼好康，自10月11日起至12月30日止，凡預定「你享宿 我加倍」住房專案，以及「你想婚 享520優惠」婚宴專案，以紙本振興五倍券的2000元面額，再支付2999元即可入住行政客房，最優惠折扣31折起，盡情享受卓越五星客房的頂級設施及服務。

值得一提的是，台北美福大飯店開放五倍券使用在婚宴，即日起至12／31止，凡以五倍券支付訂金10000元，賓客人數達50位以上，每位可享免收一成服務費，另再贈一間雙人行政客房，配備有420吋互動式高畫質LED顯示屏幕，嶄新優雅戶外證婚區，幸福氛圍甜蜜傳遞，高貴雅致的設計風格、挑高七公尺無柱的寬闊空間，亦可規劃各式有趣的互動活動，再搭配專業級BOSE音響，幸福氣氛感染全場。

台北美福大飯店表示，凡透過飯店官網或者電話預訂「你享宿 我加倍」住房專案，憑指定金額紙本券支付房費，即可以現金激省價2999元下榻五星客房。雙人入住可使用2000元紙本券，現金加價2999元，用4999元的31折優惠，入住價值16170元的行政客房。4人出遊可持5000元紙本券，現金加價2999元，用7999元走進價值21945元的菁英客房，大器的21坪寬敞空間，每人每晚不用2000元。

住飯店最期待的就是豐盛的自助式早餐，北台灣最具人氣的彩匯自助餐廳，早餐就提供香濃的美福牛肉麵，以及現煮海味粥、手工粉漿蛋餅，傳統手握飯糰等，而為了營造出國風情，亦準備了日式炒麵麵包、可自選配料的滑嫩歐姆蛋、熱騰騰出爐的歐式麵包與其搭配的起司與西式燻肉，不定期變換菜色內容，讓往來遊客每次都能有不同的體驗，客房內的Minibar點心及飲品完全免費。