聯新國際醫院資深副院長許詩典，長期致力國際醫療與公益服務，連續14年前往尼泊爾義診，受新冠肺炎疫情影響國際義診中斷，他趁這段時間完成回憶錄並出版《以愛為名－醫者的行旅》，新書發表之際他更勸募尼泊爾學童的營養午餐，希望透過醫療、教育翻轉當地孩童的未來。

66歲的許詩典出生醫師世家，他擁有哈佛公共衛生碩士學歷，在疫情期間投入第一線醫療工作，帶領醫護人員堅守機場醫療崗位，2020年獲周大觀文教基金會頒發全球熱愛生命獎章，被譽為「客家史懷哲」。他笑說，要在罹患失智症之前的年紀完成這本回憶錄，從2007年起前往尼泊爾義診，總共36次義診的所見所聞讓他開啟不同視野，每一次都經歷不同人的生命旅程，有歡樂、感人故事，還有更多不勝唏噓的哀傷。

全書200多頁選錄近200張當地照片，許詩典說，最難忘是第二次義診結束要離開時，當地人以英文問「Will you be back（你們會回來嗎？）」讓他聽了頓時心酸，暗自承諾畢生力行「醫者無疆、愛無國界」使命。

新冠疫情爆發前，聯新國際醫院最後一次義診出隊是2019年12月，至今已2年未出團，許詩典說，該國曾爆發2次大規模感染，民眾因封城足不出戶，學校和商家都關閉，自己只能透過友人了解當地狀況，期待疫情緩和義診團再次整裝出發，他的醫者行旅會一直走下去。