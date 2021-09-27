中國華為首席財務長孟晚舟與美國司法部達成暫緩起訴協議後，終於結束1000多天的限制行動，得以返回中國大陸。美媒分析稱，數年來中美關係陷入困境愈來愈難解開，從最近氣候變化領域的合作到孟晚舟返國，將是中美關係出現轉折趨向緩和的信號，同時表明雙方都有意抓住這段中美關係復蘇的萌芽時機。

《觀察者網》指出，孟晚舟遭限制行動近3年時間後，已於昨天乘坐中國政府包機離開加拿大返回大陸。孟晚舟與美國司法部達成暫緩起訴協議，她的律師則表示，根據協定條款，她不會被美國進一步起訴，而且也沒有認罪，因此很期待在14個月後對她的指控完全撤銷。

美媒《華爾街日報》對此以《陷入困境的中美關係，出現務實主義時刻》為題發表評論稱，雖然中美兩國在很多方面仍處於對立狀態，但孟晚舟免於被起訴消除了中美之間的一塊絆腳石，亦展現出兩國關係中「鮮為人知的務實層面」。

文章說，近幾個月中美都在著手處理兩國間一些棘手的問題，例如美國駐華使領館已經批准數萬名中國學生的赴美簽證，美方也叫停了川普時期對微信、Tiktok採取的禁令。中方也宣佈不再新建境外煤電專案，呼應了拜登政府追求的氣候目標。今年以來大陸擴大對美國玉米、大麥和高粱的進口，新任駐美大使秦剛多次強調雙向交流也受到關注。

中美領導人近期還進行了今年以來的第2次通話，白宮宣稱這場長達90分鐘的通話是美國「負責任地管理雙方關係」，「確保競爭不會演變為衝突」持續努力的一部分。

報導指出，拜登上任以來試圖緩和與中國的緊張關係，同時積極對抗中國日益增長的全球影響力，但是拜登政府仍不忘尋求在具體問題上，例如氣候變遷議題上與中國進行合作。

《華爾街日報》認為，孟晚舟回國是改善中美關係的重要一步，美國對華為的打壓仍廣泛而激烈的。《紐約時報》則稱，雖然美國釋放孟晚舟會讓人產生一種「冷戰氛圍消解」的聯想，但美國政府對華為的打壓仍在持續，相關爭端還遠遠談不上結束，美國司法部針對華為的調查也仍在進行，一些美國政治人物依然對孟晚舟回國持續批評，質疑美國政府「向中國投降」，也質疑是否會繼續制裁華為。