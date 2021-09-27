自從開始接種新冠肺炎疫苗後，不少靜脈曲張患者擔心疫苗接種會併發血栓，中壢天晟醫院靜脈曲張中心醫師林哲安說，靜脈曲張患者併發血栓機率是一般人的5倍以上，跟有沒有接種疫苗、接種何種疫苗並無直接關聯性。

林哲安近期治療2名患者，都是罹患靜脈曲張數十年並未治療，雖然外觀鼓凸，因為不影響日常生活而未積極治療，未料2人近期都接種莫德納疫苗，分別於注射疫苗8天及1個月後，原本腫凸的靜脈曲張血管開始出現、腫、痛硬塊，範圍逐漸擴大且不良於行，才嚇得趕緊求醫。他說，2人都是屬於慢性靜脈曲張所併發淺層血栓靜脈炎，所幸並未擴散惡化，在給予口服抗凝血藥物緩解症狀後，進行根除性靜脈曲張微創手術，患者術後恢復良好行動也恢復自如。

他說，靜脈曲張患者在接種新冠肺炎疫苗前都會擔心是否導致血栓，但實際上並無直接關聯，AZ疫苗所導致的血栓，主因是自體免疫問題，產生血栓併血小板低下症候群，和一般在臨床上看到的血栓不盡相同。

除此之外，靜脈曲張患者搭乘長途飛機、長距離開車、長時間久坐不動、熬夜、頻繁泡溫泉、甚至攀爬高山都會促進靜脈血栓生成，建議尚未治療前，靜脈曲張患者要多補充水分、規律活動、穿著醫療級彈性襪預防血栓生成。

林哲安呼籲，靜脈曲張為慢性、持續惡化的血管疾病，當病程尚未進展至嚴重不可逆程度，應及早接受治療，避免靜脈曲張嚴重併發症，目前最新靜脈曲張治療，均採用微創針孔、局部麻醉、門診手術方式進行。