泰國疫情趨緩，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天主持疫情指揮中心會議，會中通過解禁多項商業場所的封鎖措施，並決定讓完整接種疫苗入境泰國的旅客隔離期從14天減為7天。

疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin）會後宣布，從10月1日起，完整接種過兩劑疫苗的旅客隔離期從原先的14天縮短為7天，期間須做兩次核酸檢測。

沒接種疫苗的旅客從空路或海路入境，隔離期從14天縮短為10天，期間須做兩次核酸檢測；沒接種疫苗的旅客從陸路入境隔離期仍維持14天，同樣須做兩次核酸檢測。

這是泰國政府第二次縮短入境旅客隔離天數，今年4月1日，完整接種疫苗的旅客入境泰國隔離期從14天縮短為7天；沒接種疫苗、只接種1劑或第2劑接種時間距離入境時間在14天以內的旅客，入境泰國須隔離10天。

但由於第三波疫情來勢洶洶，這個政策只實施1個月，5月1日起又恢復所有旅客入境必須隔離14天的措施。

今天的會議通過將緊急狀態延長到11月底，10月起宵禁時間從現行每天晚間9時到隔日凌晨4時，改為每天晚間10時到隔日凌晨4時。

疫情指揮中心同時放寬包括曼谷在內等29個疫情最嚴重地區的措施，兒童發展中心、圖書館、博物館、教育培訓中心可以重新開放，百貨公司和商場營業時間延長至晚間9時，室內體育館、健身房、按摩店、美甲店和電影院均可在遵守防疫規範的前提下重新營業。

疫情指揮中心今天通過的相關措施將交由明天的內閣會議正式通過。

泰國今天通報新增確診病例1萬288人，新增死亡病例101人，累計確診157萬1926例，累計死亡1萬6369例。（編輯：韋樞）1100927