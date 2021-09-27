一名女網友在臉書爆料，自己與姊姊帶著嬰兒入住五星級飯店，半夜卻險被陌生人闖入，讓他們嚇到不敢再住，馬上收拾行李退房，怒批「我住過最差勁的飯店，絕對不推薦！」對此，台北老爺大酒店今（27）日下午也發聲明致歉，會盡最大誠意彌補該名房客。

女網友在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文指出，自己與姊姊帶著baby出遊，於9月25日入住台北老爺酒店608房，凌晨12點突然有人開啟房門，明明門有反鎖，好在扣住防盜鎖，所以門只被開了個縫，接著被大力關上，讓她直呼「真的非常恐怖」，根本無法再入睡。

女網友表示，當下雖立即打給櫃台反映，但沒有人員上來關心或了解狀況，20分鐘後再次詢問，也僅得到「應該是其他房客誤入」的回覆，她再質問為何門有反鎖還可以隨意被開啟，櫃台則答覆會有經理聯繫解釋原因，原PO考量安全，「就算在baby已入睡，我半夜收拾行李決定退房」。

女網友也強調沒有向飯店要求任何賠償，「只想知道到底發生什麼事，為什麼有人可以這樣輕易開啟房門？」

台北老爺大酒店今日發聲明致歉，指出事發原因為同樓層住戶記錯房號，加上當天單一門鎖感應亦同時發生異常，導致客人得以不同房卡開啟房門，惟該名客人當下發現走錯客房後，便立即關門離開，然此一事件已造成住客及同行友人莫大困擾，對此再次致上最深的歉意。

9月25日當晚11時接獲客人反映時，櫃台人員有提出協助換房的服務，惟當時考量時間已晚，未能於第一時間調查事件原委，並向客人說明及安撫，進而引發客人不安的心情，飯店責無旁貸，後續除了積極聯繫客人表達歉意外，也將盡最大誠意彌補。系統異常一事，已緊急聯繫廠商並完成修復，並著手全館客房進行全面檢查，務求不再發生相同狀況。