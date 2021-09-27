法務部、台中地方檢察署27日下午在文化部文化資產園區舉辦「不能偷的祕密--營業祕密之保護與制度精進座談會」。（陳淑芬攝）

「營業祕密之保護與制度精進座談會」今天在台中市文化資產園舉行。最高檢察署總長江惠民與會表示，科技是台灣重要產業，廠商花費龐大時間及財力的研發科技成果，若沒做好保密工作，恐造成嚴重打擊，甚至牽涉到國際及國安層級，要喚醒產業共同來維護。

近年國際貿易戰、科技冷戰等議題白熱化，營業祕密的保護是企業廠商應謹慎面對重要課題。法務部、台中地方檢察署27日下午在文化部文化資產園區舉辦「不能偷的祕密-營業祕密之保護與制度精進座談會」，邀請新竹地檢檢察官蔡宜臻、台灣高等檢察署智慧財產檢察分署檢察官朱帥俊、台中地檢署檢察官楊植鈞及陽明交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔等人，與各界人士座談互動及交換意見。

江惠民表示，營業祕密是保護產業的重要政策，台灣科技等產業花費龐大時間及財力的研發成果，若沒做好保密工作，恐輕易流落到競爭對手去，對企業造成嚴重打擊，甚至慘遭打垮。此外，營業祕密甚至牽涉到國際及國安問題，在北中南各地舉辦相關宣導，不只讓司法人員有相關認識，並要喚醒產業有共同來維護。

台中地檢署檢察長黃謀信則指出，這次座談會的兩大主軸是以廠商為核心及擴大參與，過去相關課題大多著重在司法偵辦，而這次則圍繞在廠商的各個面向；為擴大參與，希望線上直播能讓有興趣的民眾、廠商或司法機關人員透過線上學習機會充分的參與，也讓相關政府單位多聽取廠商聲音及互動。

座談議題包括「企業如何保護營業祕密及保全證據」、「營業祕密保護宣導短片與解析」、「營業祕密法」企業責任與舉證免責分析等多元內容，除現場會議室第一會場、還有同步第二會場及線上直播第三會場，邀請偵查與行政主管機關及近60家中部企業廠商代表與會參加。