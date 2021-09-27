八大行業有望復業，台北市日前針對萬華茶藝館整頓，查出共12家14件違建，北市建管處8月時要求業者在8月20前自行拆除，但均未在期限內拆除。12家業者提報違建爭議調解委員會要求寬限，委員會決議再延2個月，11月前仍須自拆，否則建管處將強拆，店家也不得申請復業。

北市副市長蔡炳坤指出，警察局統計172家萬華茶藝館，但有實際營業的126家，持續進行復業輔導，每一家業者使照、營業事業登記狀況不一，現在等於是預審階段，除書面資料審核，也會進入現場會勘，已完成會勘50家，部分店家還需前將違規、有安全疑慮之處改善。

蔡炳坤強調，若中央宣布八大行業復業，會讓茶室進行復業申請，把握這段期間輔導，利用這段時間改善，等中央開放復業，已經準備好的就先上線。

北市建管處8月時要求業者在8月20前限期拆除，建管處說明，有11家（共12案）於9月初陸續提報申請違建爭議處理委員會，委員會決議「維持都發局原處分內容」，建管處已通知店家於2個月內配合改善拆除，目前已有6案自行拆除改善，另外6案正持續改善。

建管處補充，還有1家（2案）因店家公寓去年發生火警，涉及人為縱火刑事案件，現場保全證據，今年8月函請台北地院檢察署確認後再行處理。