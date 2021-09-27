小米周一表示，已聘請第三方的專家，針對立陶宛政府批評小米手機帶有審查功能的說法，將交由專家對此評估。

小米表示，正在聘請一名獨立的第三方專家，評估報告所提的觀點。

立陶宛國防部上周五警告，促使消費者扔掉小米手機。立陶宛國家網路安全中心(NCSC)發布報告，稱小米手機具備內置的審查功能。

立陶宛政府聲稱，小米在歐洲銷售的旗艦手機具備檢測和審查敏感關鍵字的功能，例如自由西藏、台獨萬歲、民主運動等。報告稱，小米Mi 10T 5G手機軟體功能已在歐盟地區關閉，但隨時可以遠端開啟。

據市調機構調查，小米手機今年第二季坐上歐洲手機銷售寶座，出貨量達1270萬支。

德國即將執政的社民黨議員Jens Zimmermann也要求德國電信管理單位立即展開調查。德國電信安全局也證實，已經展開調查。而德國聯邦政府沒有採購小米手機作為公務手機，但不排除公務員自己購買，並從事公務討論。

小米解釋，其裝置不會審查用戶與用戶之間的通信。

小米也表示，使用廣告軟體來保護用戶免受某些內容的侵害，比如色情內容和冒犯本地用戶的參考內容。該公司稱，這種做法是業內的標準做法。

在資料隱私方面，小米手機符合ISO/IEC 27001資訊安全管理標準和ISO/IEC 27701隱私資訊管理系統，這是遵循歐洲GDPR法規的兩個框架。