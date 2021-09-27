陳柏惟堅持用台語質詢還嗆「你好鴨霸」 反遭邱國正一招狠修理

台灣基進立委陳柏惟今(27日)上午在立院質詢時，堅持用台語詢問國防部長邱國正，並要求口譯人員傳譯，邱國正直言怕陳柏惟聽不懂中文，引發陳柏惟不滿。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對此感到十分傻眼。

邱國正今在立院備詢時，由於陳柏惟堅持要用台語質詢，便找國防部常次李宗孝中將當口譯，等陳問完問題後，請李傳譯完，邱再用國語回答後，再請李宗孝傳譯成台語，並稱怕陳聽不懂（國語），此話讓陳柏惟相當不滿，但邱國正直言，語言是溝通的工具，大家有共同的工具，溝通速度快，建議陳在國會用共同的語言當工具，反遭陳批評「鴨霸」，邱則回應「自己沒有鴨霸，對軍中部屬，立委和媒體都不會有鴨霸的心態」。

此事也在PTT上引發網友熱議，「真的受夠這些語言審查」、「閩南沙文主義」、「還要專人翻譯倒是浪費」、「又不是全台灣人都會講台語」、「公文來往也記得用台語」、「我阿嬤講了七十年台語，他講的她都聽不懂」。

有些網友則忍不住直言，「作秀立委，欠罷免」、「這咖趕快被罷免吧」、「會怕了喔，該不會還真的要被罷免吧」、「我會好好說動他選區的朋友罷掉他的」、「真的是欠罷免」、「罷免他啦」、「不罷免掉真的說不過去」、「跟執政黨政務官開槓，罷免案你就自己好好保重吧」、「這就證明罷免他才是對的，作秀浪費時間」。

還有些網友則認為，「原住民立委也通通用原語質詢好了」、「你會講原住民語嗎？不會還敢說愛台灣」、「立委遇到原民官員就不要哭聽不懂喔」、「真的很會作秀 那原住民立委最好都用母語」。