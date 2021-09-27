新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，旅遊相關產業因各國之間的限制旅行禁令，遭到重擊。隨著全球各國疫苗施打率的提升，各國也開始陸續放寬跨國旅遊上的限制，但是或許因為防疫疲勞，在機上的衝突事件數量攀至前所未有的新高，各大航空公司預計將會祭出更嚴格的旅遊規定。

根據外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）自今年初至今已經收到累積4385件飛機上乘客所引發的衝突事件，其中有高達3/4都是拒絕配合聯邦政府的口罩禁令。美國拜登政府在8月將航空、火車、巴士的聯邦強制口罩令，延長至2022年1月18日。

然而即便是面臨史上頻率最高的機上衝突事件，FAA並沒有實際解決問題。因此，FAA向美國各航空公司施壓，在21日的會議中，FAA向航空公司的說客指出，期待航空公司能夠在一周內制定出應對越來越多的機上衝突的方法。FAA表示「相信航空公司與所有航空有關的利益相關者，需要採取行動來制止（飛機上）的不安全行為。」

不僅如此，參議院多數黨黨鞭Dick Durbin以及商務委員會主席Maria Cantwell，還向司法部長Merrick Garland提出要求起訴這些在飛機上不守規矩的乘客。因為根據網路報導，大多數這些在飛機上有不守法行為的乘客，最終都不會被罰款，這些被罰款的民眾也沒有真正繳交罰款。

NEW: The FAA is giving airlines one week to craft new solutions for unruly passengers in light of increasing pressure from U.S. officials.



FAA gives airlines a week to craft new solutions for unruly passengers or face a public shaming

For Pro > https://t.co/Zfsr7DL5A2 — Oriana Pawlyk (@Oriana0214) September 21 2021

針對FAA期待航空公司能夠祭出更嚴格的相關規定，來限制機上的不安全行為一事，航空公司大多的做法比較保守。美國航空的CEO Doug Parker就向員工坦承，不知道還能做什麼，但該公司宣布在機上不再提供酒類。對此，達美航空（Delta Airline）與至少一家航空公會則是提出要列下「禁飛名單」，讓對應機上不安全事件激增的情況，而美國國會委員會在23日的聽證會中對此類禁飛名單的設立表示支持。

近日不少國家都因為疫苗接種率提升，開始鬆綁跨國旅遊禁令，包含美國將在11月實施全新的旅遊禁令，凡完整接種疫苗者（疫苗品牌尚未底定）入境後都可免隔離；印尼也自9月中放寬入境限制，12歲以上完成兩劑疫苗接種者可開放入境。