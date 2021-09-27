航警局警官2016年才爆出陷入「色戒」門，放水讓大陸貨擔任固守國門重任，豈料今再爆2線4星的陳姓安檢大隊長，涉嫌收錢讓總標案3億多劣等X光機闖關成功，估計收受回扣達300萬元，桃檢今指揮中部機動站搜索航警局，帶回陳男和林姓航保科承辦員，依貪汙罪嫌偵辦中。

機場檢查入出境托運行李的X光儀，肩負國家門戶安全的重責大任，但卻屢屢出包，不但曾有日本遊客在行李放2加侖柴油成功闖關，出國後才被菲律賓發現，連活生生的貓咪都被當鴨賞成功搭上飛機到韓國才被揪出，桃機的X光儀彷彿失明通通「看不見」，桃檢追查發現是2線3星前航警孫一鳴遭色誘，陷入「女間諜」大陸同方威視女經理的溫柔鄉，勾結蔡姓廠商讓劣質X光儀在機場上線，一審重判孫16年半，台灣高等法院審理中。

豈料事隔5年，航警再爆弊案，2線4星的陳姓安檢大隊長和2線3星的林姓航保科承辦員，在2019年間經辦3億元的X光機採購案時，涉嫌在驗收時放水，讓廠商以劣等X光機冒充高檔貨蒙混過關，從中收取1％、約300萬元的回扣。

桃檢接獲檢舉，27日指揮中部機動站搜索航警局，帶回相關人等和採購資料，全案朝貪汙罪嫌偵辦中。