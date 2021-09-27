中央流行疫情指揮中心今天宣布將放寬部分場域的管制措施。蔡英文總統表示，這是在大家共同配合防疫措施下，好不容易才達到的成果。她提醒鬆綁不等於鬆懈，呼籲民眾仍要落實防疫指引拚降級，「讓我們一起繼續努力！」

指揮中心規劃於本周起放寬部分場域防疫管制措施，並於10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，蔡英文在臉書感謝大家團結防疫，「今天不只本土案例再「＋0」，也放寬了部分場域的管制措施！」

她說，指揮中心已經宣布，從今天起，搭乘高鐵、台鐵，將有條件開放飲食。許多人期待已久的藝文活動、體育賽事，室內外容留人數的限制，也適度放寬了。能夠有限度鬆綁防疫管制，是在大家共同配合防疫措施下，好不容易才達到的成果。

不過，她也要提醒大家，鬆綁不等於鬆懈，並請互相提醒身邊的親朋好友，每一天都要落實防疫指引。勤洗手、戴口罩、實聯制、保持社交距離，才能攜手防疫拚降級。