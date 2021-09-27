基隆市政府規畫將於10月1至8日，為68至74歲長者，接種莫德納疫苗第二劑，昨天舉行防疫記者會，市長林右昌說明施打作業，他也提及，預計最快於10月上旬為教職人員接種第二劑疫苗。

林右昌表示，這梯次符合接種莫德納第二劑疫苗資格長者較多，總計2萬2022人，各區施打時間會錯開，接種時間以收到的通知單為主，依指定時間與地點前往施打。長者務必攜健保卡、小黃卡、接種通知單及填寫好的接種意願書，如有防疫公車與防疫計程車服務需求者，洽詢里長或區公所協助。

林右昌也說明公費流感疫苗目前規畫狀況，第一階段施打對象包括，衛生防疫相關人員、65歲以上長者、孕婦、具罕見疾病及重大傷病患者、國小到國高中職學生等，他提及，學生會統一在校園施打，目前國高中正接種BNT疫苗，因此，流感疫苗會從國小開始，至於詳細施打方針會再公布，並提醒，接種流感疫苗與新冠肺炎疫苗，接種時間需間隔7天以上。

另外，關於教師接種第二劑部分，林右昌說，教職人員最早在7月19日至21日接種第一劑疫苗，原則上，施打間隔必須要10周以上，目前初步規畫會在10月上旬為老師接種第二劑，但還是要視中央發放疫苗狀況，才能確定實際接種時間。

基隆市政府進一步公布施打地點，信義區市立體育館二樓、仁愛區公所六樓禮堂、中正區公所七樓禮堂，中山區通化里民活動中心、暖暖區碇祥里民活動中心、安樂區有2處，分別於慈濟靜思堂、新崙里民活動中心；七堵區在實踐里民活動中心、七堵火車站光明路側處。