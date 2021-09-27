國民黨主席選舉，朱立倫勝出；未能連任的現任主席江啟臣在選後第二天立刻返回台中第二選區街頭參與「刪Q」活動，力挺「罷免陳柏惟」。對此，北市議員羅智強大讚「江啟臣馬不停蹄，為國民黨戰鬥，用行動拚團結」。

未能連任黨主席的江啟臣除在選後第一時間致電恭喜主席當選人朱立倫外，隔天就前往台中沙鹿區觀音廟參加「刪Q」總部舉辦的罷免陳柏惟活動，落實選前說的「行動團結」承諾。江啟臣強調將持續將投入罷免陳柏惟與年底4大公投活動，並且支持前立委顏寬恒重返立法院。

羅智強臉書預告今天下午5:30，江啟臣將與他一起到捷運大安站重返街頭演講。他以「羅智強衝鋒、江啟臣戰鬥，合體拼公投！」為題表示，戰鬥的國民黨沒有空窗期！黨主席選舉落幕後，江啟臣以行動實踐這句話，昨天他到台「中出席 #刪Q行動；今天下午5:30將與我一起到捷運大安站重返街頭演講」，大讚「江啟臣馬不停蹄，為國民黨戰鬥，用行動拚團結」。

羅智強近來除積極上街頭講演，宣導年底4大公投外，也遭民進黨頻頻技術干擾其活動。其中，因已故駐大阪辦事處長蘇啟誠3年前疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強指駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」，認為謝「逼死一位處長」。對蘇啟誠冤死一事，謝長廷拆成2個訴訟對羅智強提告，今日上午羅智強親自出庭面對官司，他表示，他很清楚謝長廷的用意，「就是想用訴訟累死我」，但沒關係，他認為透過法院審理可以還原蘇啟誠的公道，給蘇啟誠一個交代，他還是會一本初衷，不會因此屈服。