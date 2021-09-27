結婚包多少？通常都是由對方決定，但一名24歲女網友卻發文表示，8個要好的高中好友，其中1人A女上周宣布要結婚，竟要求這群好友每人都要包「同學價6600元紅包」，有人當場反應各包各的，結果被A女嗆：「大家都是好朋友，不要那麼窮酸」，後來還私訊不想包6600的人：「沒錢我借妳，再分期還就好」。

原PO的高中好友認為包6600元是「同學價」。（示意圖／達志影像）

這名女網友在Dcard上發文，她目前擔任行政助理月入27K，扣除房租、保險、車資，一個月只有5000元可以存或購物，最近高中好友A女要結婚，就揪大家私下談論禮金部分，要求大家統一包6600元，當時有人馬上答應，但也有人說：「禮金不是看交情嗎？雖是大家是高中玩伴，但現在沒那麼熟了，想包3600、2600元就好」。

原PO表示，A女聽後超火大說：「不要那麼窮酸，大家都是好朋友」，後來還私訊反對者：「如果沒錢可以先借，之後再分期還就好」。原PO傻眼表示「不熟的同學婚禮，我還要借錢參加，打腫臉充胖子包6600元對我有啥好處？」，並表明最多就是3600元，可是A女仍堅持包6600元：「外面很多人包12000、18000元的，我已經盡量體諒大家了」。

原PO無奈表示「A女說6000元是同學價，因為大家曾經不錯，才加600變6600元，一直講很多人包萬以上，請問24歲的大家參加同學婚禮到底都包多少？是我太小氣不了解行情嗎？」

貼文曝光引起網友們熱議，一致認為A女要求高中好友包6600很不合理「她這種態度，要是我就直接退群了，反正很少聯絡」、「搶劫喔，除非你們真的是好到對方的性癖好都知道，不然根本當你們盤子」、「一般都包2200-2600（1人）」、「認定這個人是超級好朋友才會包6600，已經盡量體諒大家，這什麼邏輯？」