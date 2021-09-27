2.5萬件高中學習歷程檔案遺失，教育部昨提出四項補救措施，包括安排第一線教師協助學生重製並上傳未備份的檔案，國民黨立委賴士葆質疑，現在要勞師動眾要求師生重新上傳，資料可修改也可補充，公平性在哪裡？公信力在哪裡？痛批蘇內閣充斥一堆恬不知恥、不知政治責任為何物的閣員。

賴士葆怒轟，蘇貞昌和陳時中堅稱3＋11非防疫破口，與8百多人染疫死亡無關，政府官員失能、失策還能硬坳，肯定不會有比8百多條人命更大的事，所以教育部遺失2.5萬件高中生學習歷程檔案，潘文忠雲淡風輕的道歉，不究己，推說是承攬的暨大和外包廠商的失誤。

賴士葆指出，潘文忠專業能力平庸，為何可以回鍋任教育部長，因為他的政治傾向比專業傾向還強，對於長官交辦符合綠營意識型態的任務使命必達，這次出包犯低級的錯誤，行政院當然協助他收拾爛攤子。

賴士葆痛批，這樣的教育部長很好當，既輕鬆又愉快，只要把案子發包出去，委外給廠商任務就完成，出事還可以推給廠商扛責，所以千錯萬錯都是承包商的錯，教育部既沒事也沒錯。

賴士葆直言，教育部無腦思考幾萬件學生的學習歷程檔案攸關萬千學子入學的積分評比，在激烈的競爭下，學習歷程檔案內容佔甄選分數兩成，上傳就不能更改，現在要勞師動眾要求師生重新上傳，資料可修改也可補充，公平性在哪裡？公信力在哪裡？

賴士葆強調，教育部官員若看資安為重，看這些檔案關乎青年學子的前途至鉅，就會想到要求廠商建立三方異地備份的起碼要求，不會讓外部工程師離譜的手誤按錯鍵就消失檔案。

賴士葆認為，雄三飛彈誤射，因一名中士誤將觸控螢幕上轉為作戰模式，誤射導彈，擊穿漁船，導致船長死亡，海軍司令上將還知道自請處分。潘文忠複製蘇貞昌、陳時中3＋11推託的錯誤示範。從此蘇內閣就充斥一堆恬不知恥、不知政治責任為何物的閣員。