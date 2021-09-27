疫情微解封，加上上班族居家辦公結束，帶動了微波鮮食的成長，OK超商（OKmart）多年以來在鮮食上做出進化與變革，鎖定「鮮食力」上的趨勢，特別找來胡同燒肉，推出三角飯糰及美味丼飯，透過聯名不敗法則，再創一波鮮食熱銷潮

OKmart觀察到三角飯糰的主力購買對象，以上班族和學生族群為大宗，約占7成多，因此特別挑選在主力客群中知名的品牌「胡同燒肉」為合作對象，讓消費者產生強大的共鳴感。此外，由於胡同燒肉的品牌印象，多為晚餐到宵夜的美食，因此也希望能將過去三角飯糰以早、午餐的主戰場向後延伸，拓展晚餐甚至是宵夜的次級戰場。本次OKmart和胡同攜手打造出「燒肉三角飯糰」，以胡同特製燒烤醬入味，以重口味燒肉替白飯添加驚奇與美味。

胡同燒肉豚肉丼、牛肉丼，89元。（OK提供）

OKmart表示，旗下鮮食占營收比例逐年成長，鮮食競爭相當激烈，過去OKmart與知名品牌合作推出的聯名商品，像是岩島成麵包、新福源花生醬涼麵，都成功製造話題，當周門市詢問度也能提高2至3成。因此OKmart此次與胡同燒肉聯名，不只鎖定「夜食朝吃」的新興模式，更把戰場延伸到午晚餐時段，推出方便又好吃的燒肉丼飯，嚴選豬梅花肉，若喜歡牛肉的消費者也能滿足。