世界經濟論壇（WEF）公布2021年最新21座燈塔工廠名單，鴻海(2317)集團旗下鄭州及武漢廠區此次雙雙入選，成為全球唯一擁有4座認證的電子科技製造企業，象徵集團推動F2.0數位轉型成效獲得肯定。

「燈塔工廠」名單評選由WEF與麥肯錫合作，旨在遴選出在工業4.0尖端技術應用整合工作方面卓有成效、堪為全球表率的領先企業，目前全球共有90座WEF評選的燈塔工廠，鴻海深圳、成都廠區先前已入選，鄭州及武漢廠區此次再獲上榜。

WEF認為，鴻海武漢廠區為滿足客戶對更高的客製化及更短的產品訂單交期需求，利用尖端先進分析技術、柔性自動化技術重新設計製造系統，使直接勞動生產率提高86％、品質損失減少38％，並將訂單交貨周期降至48小時、縮短29％。

而鴻海鄭州廠區則是面對技術工人短缺、產業品質穩定性及不確定性需求等問題，採用柔性自動化將勞動生產率提高102％，並利用數位化和人工智慧技術將品質缺陷減少38％，使整體設備效率提高27％。

除了生產線上流程優化，鴻海在鄭州廠區也建立專門的跨職能轉型辦公室，與德州、阿靈頓、清華、辛辛那提等10所大學建立研發合作，從世界各地招募複合型人才與50多家供應商建立深度合作，共同研發尖端技術，建立全球技術生態系統。

鴻海在集團工業互聯網辦公室推動下，去年透過導入自動化、數位化、智慧化等技術，陸續推行10座符合「燈塔工廠」標準的改造，概括模具生產、CNC加工、表面貼裝、系統組裝等重點場域，在產品能力、生產管理等方面獲得大幅提升，並對營運系統深入創新。

鴻海董事長劉揚偉表示，數位轉型是集團自「勞力密集」轉型為「腦力密集」的重要階段，最重要的是做到「以人為本」。鴻海透過一系列內部教育課程，漸進改變同仁概念，並提高研發能力，落實數位轉型案例，燈塔工廠是數位轉型領域上的重要成果與實踐之一。

鴻海數位長史喆指出，鄭州及武漢廠區此次獲選WEF燈塔工廠，證明集團的孵化體系愈趨成熟完善，預計至今年底，集團內部將有超過20座廠房符合燈塔工廠標準，主因經過內部的改造升級，使這些工廠具備角逐WEF燈塔工廠評選的實力。