新竹縣市合併升格議題打得火熱，大新竹房價也蠢蠢欲動。根據內政部發布的買賣契約價格資料，新竹縣市在今年房價都站穩二字頭，新竹市21.6萬，比十年前的16萬漲了34.4%；新竹縣也從14.2萬元漲到20.8萬元，增幅達46％，其中竹北市更從16.3萬元漲到24萬元，增幅47.4%！

觀察新竹地區的人口變化，統計至今年八月，新竹縣市人口合計達102萬，較十年前增加8.2%，不過光是竹北市，就從15萬2617人增至20萬4343人，增幅高達33.9%，從房價或人口的角度來看，竹北堪稱帶動新竹發展的領頭羊！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新竹縣市受惠於竹科園區的發展和帶動，薪資所得高，2019全台前十大富有的里，新竹縣市就包辦前五名，依序為東區關新里286萬元、竹北市中興里231.9萬元、竹北市鹿場里230.7萬元、竹北市東平里228.6萬元、寶山鄉三峰村227.5萬元。

受為數眾多的高薪就業人口帶動，2018年大新竹人口正式破百萬大關，自住需求支撐，房價一路看漲，尤其以竹北市的房價漲幅居冠，豪宅市場也屢創高價，2020年竹北的「若蒔山」，以單價61.2萬奪新竹豪宅冠軍。而新竹房市也發展出高端的購屋模式，不僅富太太們組團購屋，預售案也傳出漏夜排隊現象，房市過熱價格過高，也促使購屋需求逐漸外溢，近年新科工程師逐漸轉向價格較親民的金雅、牛埔、華興、水瀧等外圍重劃區。

台灣房屋竹北台大直營店經營主管劉維鈞表示，竹北距離竹科近，又有縣一、縣二、縣三等重劃區，居住街道整齊寬敞，一直是近年科技新貴買房的熱門區域，且竹北大遠百預計最快年底營運、首座影城也預計明年中開幕等建設利多；在學區部分，除了新建的嘉豐國小之外，還有位在「國際AI智慧園區」內的勝利國中，吸引家長積極設籍卡位，如今竹北高鐵特區的新建案開價上看6字頭，新成屋成交價則落在5字頭。

劉維鈞指出，今年竹北住宅均價約每坪24萬元，主要是因竹北區域行情落差大，新興重劃區房價站上4字頭，又以2~3房加車位，總價1500~2000萬元的電梯大樓最受買方青睞，不過像是三民路、中正東西路、博愛街等路段，仍有屋齡30年以上的舊公寓，單價僅1、2字頭，使得整體平均房價相對收斂。