證券交易所訂於9月29日召開有價證券上市審議委員會第746次會議，審議瑞鼎(3592)科技(股)公司申請股票上市案。

瑞鼎科技(股)公司主要產品為顯示器驅動IC、電源管理及時序控制IC，董事長兼總經理為黃裕國，目前實收資本額為6.69億元，今年上半年合併營收為114.36億元，稅後盈餘為18.32億元，每股盈餘為27.91元。

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