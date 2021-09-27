《證交所》瑞鼎29日上市審議 17:412021/09/27 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證券交易所訂於9月29日召開有價證券上市審議委員會第746次會議，審議瑞鼎(3592)科技(股)公司申請股票上市案。 瑞鼎科技(股)公司主要產品為顯示器驅動IC、電源管理及時序控制IC，董事長兼總經理為黃裕國，目前實收資本額為6.69億元，今年上半年合併營收為114.36億元，稅後盈餘為18.32億元，每股盈餘為27.91元。 《盤中解析》美股期指領軍 台股力守紅盤 台新藥27日送件申請登錄興櫃股票 #瑞鼎 #裕國 #IC #證交所 #上市審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》雙王拱17300 外資連3買逾150億元 15:422021/09/27 財經 《國際產業》瑞信策略重整 董事長：挺執行長不換人 11:272021/09/27 財經 《熱門族群》陸限電停產 載板三雄摸黑 10:532021/09/27 財經 《產業分析》大陸限電絕招 供應鏈全員戒備 09:282021/09/27 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵減資12月完成 有利明年EPS續攀高 11:102021/09/27 財經 家紙一哥 永豐實打造台版P＆G 04:102021/09/27 財經要聞 《證交所》上周外資最愛台聚 中鋼失色 13:092021/09/27 財經 當沖降稅延長 朝野29日攻防 04:102021/09/27 財經要聞 延宕工程近1年 淡海國小確定10月復工 12:162021/09/27 生活 肯德基限時新品「綠咖哩無骨脆雞自捲餅」上市 16:502021/09/27 生活 恒大汽車棄科創板上市 早盤股價大幅震盪 11:522021/09/27 財經 財經熱門新聞 台積電肥羊入虎口？韓媒曝美國狠招：上繳庫存、訂單商業機密 - 財經 台積電開除7員工內幕曝光 居家辦公揪團炒股 還開粉絲見面會 - 財經 這文件掀限電令！金九銀十卻出大包 陸官媒重批砲火對這 - 財經 陸大動作限電 供應鏈再爆慘事 蘋果、特斯拉剉咧等 - 財經 北京狠心限電 電子業爆停產 美媒：經濟衝擊超越恒大事件 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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