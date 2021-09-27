金門赤山掩埋場，終於正式功成身退，未來規畫設置地面型太陽能發電系統，楊鎮浯縣長今天主持動工典禮之二。（縣府觀光處提供）

楊鎮浯縣長在今天的動工典禮中，期許這座容納龐大生活垃圾的地方，從此華麗轉身成為提供潔淨能源的新場域。（縣府觀光處提供）

走過20多年風雨歲月，去年底封閉停用的金門赤山掩埋場，終於正式功成身退，未來規畫設置地面型太陽能發電系統，估計可帶來相當於3.3座大安公園的碳吸收量之環保效益。楊鎮浯縣長在今天的動工典禮中，期許這座容納龐大生活垃圾的地方，從此華麗轉身成為提供潔淨能源的新場域。

古崗董氏基金會與屏東恆惠能源顧問公司合作，未來規畫在赤山掩埋場設置5712片太陽能面板，每片0.35kW（千瓦），建置共計1.999.2kW的太陽能光電系統。以金門每瓩年平均發電量1252度估算，該場域年發電量為250萬2999度，可年減1274公噸二氧化碳排放，相當於3.3座大安森林公園的碳吸收量，預定今年底以前完成施作，明年農曆年前併網運作。

縣環保局評估，金門太陽能光電的裝置容量已經從2018年底的7.513MW（百萬瓦）提升到目前的9.789MW，增加30.3％的併網容量，縣府持續積極尋覓可能的場域來擴增太陽能發電系統，粗估2022年底可擴增到2018年的200％左右，加上台電公司已經完成2套儲能系統，且仍會持續再增加系統，落實金門再生能源極大化，往宜居〈金門低碳島〉目標大步邁進。

楊鎮浯特別提到，赤山垃圾掩埋場的門牌是古崗100號，新塘掩埋場是新塘100號、大洋掩埋場是大洋里新前墩100號，擔負全縣環保運作的環保局也是尚義100號，這些100號不只是一個門牌號碼，更代表的是金門鄉親對環境生態、永續發展，百分百永不停歇的追求和努力。