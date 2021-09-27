女星梁家榕是著名的演技派代表，她早期以花系列《太陽花》的惡女「趙士芬」一角爆紅，梁家榕近年轉戰八點檔，陸續演出《甘味人生》、《一家人》、《天之驕女》等戲，表現亮眼，同時，梁家榕還是著名的美魔女，她日前就曬出遛狗照，並PO出與毛孩子自拍，梁家榕的顏值絕美、肌膚水嫩，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡。

梁家榕日前在網上曬出遛狗照，她身穿藍色襯衫、牛仔短褲、腳踩布鞋，大方秀出一雙美腿，穿搭相當輕鬆、有型，下一張照片中，梁家榕把口罩脫下，和毛孩子自拍，雖然梁家榕是由下往上拍，不過她的五官、顏值依舊絕美，保養有術的梁家榕，肌膚水嫩、氣色佳，年過半百的梁家榕，舉手投足相當不科學。

梁家榕保養有術，50歲的她狀態極佳。（圖／取材自梁家榕Instagram）

同時，梁家榕噴「愛狗魂」寫下：「可愛的Molly又來跟她玩了，來當半日保母，她很有個性是個酷妹！很多年沒養狗狗了...又有點心癢癢啦」，她大讚毛孩子很可愛又聰明，在《天之驕女》飾演梁家榕兒子的楊皓崴則現身留言讚梁家榕：「媽媽超美」，網友也直呼：「一起自拍超級可愛」、「So sweet」。

梁家榕凍齡功力高超，是演藝圈公認的美魔女，梁家榕多年前還以絕美素顏登上PTT表特版(Beauty)，而梁家榕在上月中過50歲生日時，她也感性透露，50歲生日別具意義，梁家榕強調，不是30、40歲的數字差別「而是過了這麼多個年頭，失去的、愛過的、感動的、痛楚的、幸福的…經歷得比年輕時多些，在心裏也刻畫得更深些...很惜福！未來只願平安健康！你我大家都是喔」。