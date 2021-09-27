南投縣新任衛生局長陳南松，27日在縣務會議中表示，縣府專案爭取到5000劑AZ疫苗，將提供仍未施打第一劑的防疫相關人員，尤其是基層教職人員、觀光旅宿業人員，建構完善的基層防疫網絡。

南投縣長林明溱，指示縣府各單位盡快調查名單，提報仍未施打第一劑疫苗的相關工作人員名冊，保障基層工作人員的安全。

陳南松強調，此次專案是針對如果未施打疫苗，就要做篩檢的人員，尤其是幼兒園、教練等，必須提供快篩證明的基層教職員工，希望能盡快提報名單做疫苗施打。

觀光處長陳志賢表示，經調查縣內仍約有1000多位觀光旅宿業員工，仍未施打第一劑，該處將會優先造冊提供疫苗接種。

陳南松表示，中央疫苗政策很明確，只開放65歲以上的長者，做造冊通知接種疫苗，因此，他呼籲縣內民眾若尚未上網登記或預約，一定要把握機會登記預約，預約數量越多，中央才會撥配更多疫苗到南投縣，讓更多鄉親可以趕快打到疫苗。