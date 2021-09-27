11月1日起，嘉義縣境內的統一超商、全家便利商店、萊爾富國際及來來超商股分有限公司(ＯＫ便利商店)等 190家，超商1樓門市前騎樓及庇廊範圍全面禁菸。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

多個縣市已陸續實施超商騎樓及庇廊全面禁煙，嘉義縣也率雲嘉嘉之先，從11月1日起正式取締、開罰，一旦癮君民眾被衛生局稽查人員當場舉發，將依菸害防制法處2000元以上1萬元以下罰鍰，衛生局強調，目前是輔導期，11月1日上路後就會加強取締。

縣府表示，拒絕菸害的決心，是一個城市進步的象徵，嘉縣與4大超商攜手合作，公告超商騎樓及庇廊於11月1日起全面禁菸，並統一設計嘉義縣專屬禁菸標示，提供超商張貼並宣導，日後衛生局將加強稽查，請癮君子多加注意並配合，以免荷包失血。

衛生局企畫科長張瓊蓉指出，主要是常有民眾買了菸就在超商門口抽起來，出入的消費者變相吸了二手菸，經與4大超商開過會後，11月1日起，4大連鎖便利商店騎樓及庇廊全面禁止吸菸，違規吸菸者，將依菸害防制法第31條第1項規定，處2000元以上1萬元以下罰鍰，在禁菸場所供應菸灰缸等與吸菸有關之器物，負責人將依菸害防制法第31條2項規定，處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

衛生局長趙紋華指出，公告禁菸範圍是位於嘉縣境內的統一超商、全家便利商店、萊爾富國際及來來超商股分有限公司(OK便利商店)等190家，超商1樓門市前騎樓及庇廊範圍全面禁菸，2樓以上或前方未設置騎樓、庇廊者，不屬公告範圍。

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