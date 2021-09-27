去年政府推出振興三倍券帶動景氣，考量屏東縣獅子鄉無郵局及便利商店，為方便居民預購及領取，特別責由獅子分駐所、內獅及草埔派出所協助辦理預購及領購事宜，今年預訂發放的振興五倍券亦比照這模式，將由派出所為當地偏鄉部落民眾服務。

此次枋寮警分局比照過去三倍券模式，事前妥適規畫維安工作，並請村長及村幹事廣播宣導村民可至派出所預訂五倍券，為避免人潮過多、場面混亂，造成防疫破口，已規畫預訂、領取路線並發放號碼牌，民眾入所前均需量體溫及酒精消毒，另避免村民在烈日下排隊，警方也協助提供座椅及杯水使用。

警方提醒，設籍於獅子鄉村民第一波預訂時間為9月25日至10月1日、第二波為10月25日至10月31日，來派出所預訂時需攜帶健保卡或身分證件，也可請家人代訂和代領。

枋寮警分局長簡彥匡表示，警方協助預訂、發放振興券，頗受村民好評，今年亦會秉持服務精神，全力協助辦理五倍券發放事宜，藉著去年經驗，分局會提供偏鄉村民更便民、快速的服務。