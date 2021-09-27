美國國防部將要著手建造移動式核反應爐，確定設計之後，就會由愛達荷國家實驗室(Idaho National Laboratory)著手建造。國防部環境影響報告顯示，隨著新式設備系統的能源消耗持續增加，微型反應爐顯得很有必要。

美聯社報導，美國國防部表示：「一個安全、小型、可運輸的核反應爐，符合未來無碳能源標準，以及持續增加的電力需求，同時也支援在偏遠和嚴峻環境中的關鍵任務操作。」 .

環境影響聲明草案引用了拜登總統在今年1月27日的行政命令，指出「將國家安全中的氣候變化，納為優先考慮使用微型反應爐的另一個原因」。該文件稱，「風能和太陽能這類可再生能源存在諸多限制，它們易受安裝地點、天氣和安裝面積的限制，並且普遍需要儲電系統。」

依美國國防部的估計，軍事電力需求以每年增加30 太瓦時情況增長，若以柴油發電機供應，相當於消耗1000 萬加侖（3790 萬公升）的柴油燃料，這已形成巨大的財政壓力。而且到未來，更多電動載具與車輛也會加入軍隊，電力需求必然持續增長。

在 314頁的環境影響聲明草案中表示，美軍希望海外基地能能夠減少對當地電網的依賴，因為當地電網安全性未知，極易受到自然災害、網路攻擊、國內恐怖主義和缺乏維護導致的長期停電，倒不如美軍自己有獨立的電力供應系統。

該部門還表示，逐步普遍的無人機和雷達系統等新技術，也都增加軍事基地的電力需求。

有正論就有反論，著名的反核團體憂思科學家聯盟 (Union of Concerned Scientists UCS)的核能批評家艾德溫·萊曼 (Edwin Lyman) 表示，這種微反應器本身可能成為敵人攻擊目標，包括在運輸過程中。

他說：「在我看來，這些反應堆可能給美軍部隊帶來更多的後勤問題和風險，沒有解決問題。除非美國陸軍願意付出一切代價使它們安全使用，否則我認為在戰區部署核反應爐，是不明智的。」

他說「不管原本設計如何安全，對手總會找到方式加以破壞。」

不管他們怎麼說，這項計畫已在愛達荷國家實驗室進行，該實驗室被認為是美國最先進的核研究實驗室之一，具備多種設施來建造和測試。

美國國防部表示，有2種微型反應器被納入考慮，這兩種設計都是以濃縮鈾作為燃料的高溫氣冷卻式反應爐。它的好處是可自主循環，不耗水，自動化程度高。

微型反應爐還必須符合「抵達後3天內可發電，離開時7天內完成拆除」的標準。理論上，微型反應爐在移動時應該是不裝燃料的，濃縮鈾另外運送，抵達基地後再行裝填。同樣的，反應爐在離開時，燃料也會先被卸除。因此憂思科學家聯盟擔心移動時遭到攻擊，最多只是損失了反應爐，並不會造成環境傷害。