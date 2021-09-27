民眾黨立委高虹安日前受名嘴朱學恒邀請，上臉書直播唱「塔綠班之歌」，由於歌詞中有「綠畜」一詞，引發爭議。她27日透過臉書道歉，並強調未來將更謹言慎行。對此，朱學恒今傍晚也同步在臉書發文PO出一張致歉圖，並以中英日等4種語言稱「身為一個負責任的男人，他用四種語言向世界各地道歉」。

朱學恒27日於臉書發文就塔綠班之歌致歉。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

高虹安27日在臉書發文表示，先前一直固定受邀上朱學恒晚間的直播節目，並把這視為一種公共傳播的管道，可以用輕鬆方式探討重要議題的平台。可能因為晚上時間比較輕鬆，加上直播中聊天室功能，和網友的互動方式也相當多元，每一次直播總會有一些網友許願時間，不管是唱歌、模仿，畢竟是下班後的晚上時間，又是在輕鬆的氣氛下，「所以我幾乎有求必應」。

高虹安提到，9月6日那一天的直播，如同以往，在最後要下播的前半小時，「主持人和網友留言許願要我唱歌，於是我臨時收到了歌詞，在還沒有時間仔細琢磨文字的情況下，直播現場音樂下 - 123跟著唱。原本也只是直播中的小花絮，僅有直播中網友參與，未料兩週後(9/20)朱學恒團隊（未知會我）剪輯該片段成一小時循環播放版本，上傳至網上後，引起了軒然大波。」

高虹安指出，有看直播回放的朋友就會知道，臨時應邀唱歌過程中她完全未挾帶任何惡意，也並未有意污辱任何特定人士。所以對於當時的她來說，就只是應邀唱了一首歌，節目過後也並未再多想。但，沒想到後來引發如此大的新聞影響、對立面網友的針鋒相對，甚至還遭來一些網路言論對我的人身攻擊。這段時間也有許多人士在不理解事情本質、以訛傳訛情況下，對我有許多誤會及攻擊。

高虹安提到，儘管這些風波都將過去，但幾經思考沈澱，身為民意代表、公眾人物，還是必須負責任地對於此次事件表達出對自身的檢討和自省：「本次於直播中一時未察誤用歌詞中之『畜』字，造成社會不必要風波，深感抱歉。從求學到工作各人生階段，我從未使用過不雅字詞侮辱任何人，未來也將更謹言慎行」。

高虹安也提到，網路上的言論千百種，其中確實有一些是毫無人性、更無邏輯，甚至口不擇言、甘冒法律風險的。發表這些意見的人，當然是各種政黨傾向皆有，他們有時候對自己聲稱支持的政黨或政治人物，造成的負分比加分還多，更不要說是對於公共議題討論空間的扼殺了。

幾年前有一部影集《新聞急先鋒》，劇中的新聞台就曾將當時一度在美國共和黨內蔚為風潮的「茶黨運動」，稱為「美國塔利班」。雖然劇中的主播和新聞台也承受了許多壓力與衝擊，但電視機前絕大多數的觀眾也都能理解，這個形容詞並非針對「全部」共和黨支持者，也不是在惡用穆斯林標籤，而是針對少數特別極端、特別不理性、特別民粹的群體，因為他們的言行確實正在毀滅我們所珍視的，幾十年來逐步建立的自由民主的公民社會。

對於綠畜風波，朱學恒今天下午也在臉書發文稱「身為一個負責任的男人，立刻跟上風潮，用四種語言向世界各地道歉」。