2021年最後一次水逆在今（27）日來襲，將會一直持續到10月18日，在這段期間不少人都會感受到諸事不順，然而《靈匣網》近日發文分享，指出天蠍座、雙子座、雙魚座的人，在這段水逆期間不但不會受到太大的影響，運勢還相當不錯。

1、天蠍座

天蠍座在這次水逆期間，雖然會感覺事業方面有些受阻，不過這些阻礙反而有助於你們意識到自己在工作上的盲點，所以當你們感覺困難時，記得靜下心來，找出自己的盲點，並且針對性地改正，事業就能夠更上一層樓。

另外，天蠍座還會在這次水逆期間，和過去認識的人重新聯繫，對於以前不明白、想不透的事情，都可以在聯繫中得到答案並對此釋懷，只有放下這些困擾你們許久的包袱，才可以走得更加長遠。

2、雙子座

由於雙子座的守護星就是水星，所以經常不是處於水逆的慘況中，就是在「準備前往水逆的路上」，不過這次在其他星象的影響之下，你們終於能擺脫過去的不順。

雙子座在水逆期間的運勢非常不錯，而且桃花運特別旺盛，認識的人、新朋友都會找上門，雖然這些桃花並不持久，但能夠讓你們享受一下被多人追求的感覺；另外雙子座的事業運能夠迎來新進展，在財運方面也會有不錯的收穫。

3、雙魚座

雙魚座可以說是這次水逆最大的贏家，這段期間特別適合你們處理債務關係、財務資源等事情，不管是欠別人錢，或是別人欠你們錢，都可以在這幾周內順利兩清，甚至還會有額外的金錢入帳，讓你們感到非常舒心。

另外，單身的雙魚座在這幾周，有機會遇到像是靈魂伴侶的對象，雖然當下並不是最佳時機，但等到水逆過後就可以跟隨心意做出決定；而已經有伴侶的雙魚座也會發現，原來另一半一直在自己有興趣的領域中陪伴著你們。