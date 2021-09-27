近來「紅色美食聖經」之稱的《米其林指南》宣布將高雄納入評鑑範圍，預計2022年高雄將出現米其林餐廳，高雄萬豪酒店展現超強企圖心，意在明年能成功摘星。圖為11樓的Majesty美享地餐廳。（高雄萬豪提供）

高雄萬豪酒店11樓的Majesty美享地餐廳，聘請德國米其林3星主廚Thomas Bühner（左）和美享地主廚Xavier（右）聯手合作推出星光饗宴。（柯宗緯攝）

高雄萬豪酒店11樓的Majesty美享地餐廳，推出米其林饗宴。圖為示範料理，實際菜色以當日為主。（柯宗緯攝）

今天Thomas Bühner也示範米其林等級料理，以曾紅遍國際的「黃色小鴨」為靈感，發想設計可愛鴨子造型的鴨肝料理，令人捨不得入口。（柯宗緯攝）

微解封後，全台首場米其林享宴將在高雄登場。高雄萬豪酒店11樓的Majesty美享地餐廳，聘請德國米其林3星主廚Thomas Bühner和美享地主廚Xavier聯手合作推出星光饗宴，強強聯手不同凡響，每場席次限定40人，其中晚宴每人近萬元，但消息曝光為期5天共400個名額全被訂光。

近來「紅色美食聖經」之稱的《米其林指南》宣布將高雄納入評鑑範圍，預計2022年高雄將出現米其林餐廳，高雄萬豪酒店展現超強企圖心，意在明年能成功摘星。

高雄萬豪酒店攜手德國米其林3星主廚Thomas Bühner擔任廚藝顧問，開設「MAJESTY美享地」當代歐陸料理餐廳，這次主打即刻起就能和米其林三星主廚面對面接觸，親身感受大師風采。

Thomas Bühner自 2006年4月起，他與合夥人Thayarni Kanagaratnam 共同開設〈La Vie〉餐廳，自2012年起持續蟬連米其林3星，連續 7 年都維持住3星，堪稱米其林榜上傳奇。

Thomas Bühner和美享地主廚 Xavier聯手合作推出星光饗宴，Xavie 曾為香港米其林2星〈Amber〉與1星〈EPURE〉主廚，強強聯手是3星＋1星的超級夢幻組合。

此次餐宴原本兩天，應防疫規定，每場席次限定40人，午宴每人 4180元、晚宴每人9800元，消息一曝光，餐位瞬間秒殺，應饕客要求加開，從9月29日至10月3日，為期5天，又立刻搶訂一空。

今天Thomas Bühner也示範米其林等級料理，以曾紅遍國際的「黃色小鴨」為靈感，發想設計可愛鴨子造型的鴨肝料理，令人捨不得入口。業者表示，當天菜單不對外公開，也讓賓客感受到賓至如歸的尊榮感。