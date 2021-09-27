朱立倫當選新任國民黨主席後喊出全力支持刪Q案和「倒閣公投」，要用4個同意票讓內閣蘇貞昌下台，桃園市長鄭文燦27日對此表示，把公投操作當政治議題，或操作成對內閣不信任投票的議題，這是扭曲公投，批朱把議題無限上綱和政治化，認為是朱甫當選，且得票數未過半，才急切向深藍表態。

鄭文燦說，朱立倫上任後要把陳柏惟罷免案跟公投案都當成是重要的工作，但他認為，把公投操作成為政治議題，或者操作為對內閣不信任投票的議題，是扭曲公投，「把公投跟倒閣畫等號，表示他對公投本質不了解！」

鄭文燦說，公投是對國家公共政策的意見表達，應該讓人民理性選擇，台灣對非核家園、能源轉型、對於追求納入國際經貿組織要接受的國際標準等，都是可以理性辯論的，且都攸關台灣是不是能夠在下一個階段更有競爭力，所以公投議題不需要操弄成為政治話題，假設把每一個議題都無限上綱、無限政治化，不是台灣之福。

鄭文燦也諷刺，朱立倫可能是剛當選，急切地向深藍表態，「他當選票數不太高，只有45％！」所以必須要用這個方式來表達意見，「可以理解但很難接受！」他認為應該理性處理好每個問題，台灣因為團結、冷靜，能夠戰勝疫情，他相信台灣也能因為團結、冷靜，可以克服能源的挑戰、非核的挑戰、參加國際經貿組織的挑戰，這些都是需要努力的，台灣最需要就是形成共識，而不是不斷的分化、分裂或對立。

至於朱立倫收到中共中央總書記習近平賀電並回電，批民進黨「抹紅」，鄭文燦則說，把共產黨想得很單純，會帶來台灣的危險，共產黨絕不單純，共產黨若很單純，就不會發生全世界需要用新的角度來處理對中國的政策。

鄭文燦說，台灣這麼小，又面對中國的威脅，一定要想辦法建立一套真正能夠促進和平的架構，而不是放棄自己的主張，放棄保護台灣自由民主的立場，只有堅定自己的主張，才能建立兩岸真正的和平互動。朱立倫擔任過這麼久的政治人物，深知我們立場只有在台灣，不可能在台灣與中國之間選擇中間立場，除非你是站在台灣海峽的中線。