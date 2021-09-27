市議員楊正中27日痛批說，不論捷運綠線或藍線未來都是「錢坑」。（陳世宗攝）

市議員陳淑華抨擊說，以目前速度到113年就虧光35億資本額。（陳世宗攝）

台中捷運公司根據109年度決算審定數累積到去年共虧損8.9億。市議員楊正中27日痛批說，不論捷運綠線或藍線未來都是「錢坑」；陳淑華抨擊以目前速度到113年就虧光35億？中捷公司董事長林志盈說，市府已成立台中市軌道建設發展基金，未來綠線車站土地開發獲利將納入基金可作為挹注捷運公司，不一定要使用公務預算。

台中市議會交通地政委員會27日審查，109年度台中捷運公司附屬單位決算。林志盈表示，捷運綠線今年4月25日正式通車後，運量受到疫情影響下滑，但隨著疫情趨緩運量持續回升，8月平均日運量為1萬1688人次，9月1日至26日平均日運量已達到1萬6248人次。

林志盈說，中捷今年虧損預算數為6.56億元，截至8月底虧損數累計3.34億元，未來若疫情持續穩定，原預算虧損不僅不會擴大，甚至可減損控制在6億元左右。在只有一條捷運路線情況下，財務不容易達到損益兩平，中捷公司會積極努力開源節流以少虧為盈作為目標。

陳淑華痛批說，中捷運量即便現在恢復到近期每日1萬8000人次，與原先預估每日5萬1000人次載客數有段落差。要到什麼時候捷運損益才能平衡，是要到捷運藍線通車嗎？藍線預計到121年通車，至少還有11年要虧損，惡性循環下捷運公司有辦法撐多久？還會靠增資嗎？

林志盈表示，中捷開源持續增加附屬事業等收入，今年1至8月附屬事業等收入2946萬元，幾接近票箱收入3396萬元；撙節人力成本，中捷編制員額983人，實際進用人力不到9成，多位一級主管兼任2個職務。中捷公司額定資本額35億元，目前實收資本額25億元，明、後年資金將各到位5億元。

經過與會議員痛下針砭討論後，要求中捷針對營運虧損研議因應措施，加強開源節流，避免累計虧損持續擴大。

捷運綠線錢坑資本額