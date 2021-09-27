雙十國慶將至，國軍及內政部空勤總隊，明天上午6時至7時50分將進行半兵力空中預演，屆時將有29架快速機、慢速機通過總統府上空。其中CH-47運輸直升機將吊18公尺乘12公尺巨幅國旗通過。

今年雙十國慶的慶祝活動擴大，軍方則分為空中兵力展示及地面兵力展演，其中空中兵力在國慶當天，將有47架、12型機飛越總統府上空。今天有陸航12架兵力已先行進駐台北空軍松山基地。

另外，軍方預計在9月30日、10月5日、10月7日進行空中全兵力（47架）預演。