雙十半兵力空中預演明登場 CH-47將吊巨幅國旗通過府上空 18:162021/09/27 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國慶空中梯隊練習飛行計畫。呂昭隆製表。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙十國慶將至，國軍及內政部空勤總隊，明天上午6時至7時50分將進行半兵力空中預演，屆時將有29架快速機、慢速機通過總統府上空。其中CH-47運輸直升機將吊18公尺乘12公尺巨幅國旗通過。 今年雙十國慶的慶祝活動擴大，軍方則分為空中兵力展示及地面兵力展演，其中空中兵力在國慶當天，將有47架、12型機飛越總統府上空。今天有陸航12架兵力已先行進駐台北空軍松山基地。 另外，軍方預計在9月30日、10月5日、10月7日進行空中全兵力（47架）預演。 憶兒時南方童樂會特展南投登場 雲林國際偶戲節線上線下都精彩 10月掌上絕活登場 #兵力 #預演 #47 #12 #雙十國慶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》虛實並進 電子聯展12月盛大登場 10:532021/09/27 財經 為全運會登場暖身 侯友宜邀民眾吃霜淇淋追聖火 10:372021/09/26 生活 今有1架共機進我西南空域 20:142021/09/26 政治 官田菱角節10／23登場 官田農會先推加工商品打頭陣 16:052021/09/27 寶島 熱賣開紅盤 新美齊画世代登場 04:102021/09/26 地方新聞 《通信網路》亞太電布局5G智慧家庭生態系 2「家」先登場 15:252021/09/27 財經 黨主席敗選後 張亞中親曝明天重要行程 23:552021/09/25 政治 雙十「八仙山森林豐盛季」東勢處力邀共度森林宴 15:352021/09/27 生活 美國空軍史家坦承 軍刀機與米格15打成平手 23:092021/09/26 軍事 台中金龍盃社區棒球賽登場 社區小將齊聚交流 11:182021/09/26 寶島 德國大選將登場 梅克爾前進接班人家鄉最後催票 11:292021/09/26 國際 政治熱門新聞 朱立倫已經變了？李艷秋：民進黨最好不要錯估形勢 - 政治 陳柏惟遭邱國正狠修理 宅神狠酸：果真應驗了一句成語 - 政治 最新民調出爐 過半民眾不滿意蘇貞昌 吳子嘉斷言下台時間點 - 政治 五倍券上路後最新街訪民調出爐 民眾最氣蔡政府這件事 - 政治 堅持用台語質詢國防部長 邱國正一句話酸回陳柏惟 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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