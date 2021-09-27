修杰楷、賈靜雯合體出席記者會。（陳俊吉攝）

賈靜雯分享拍廣告的幕後花絮。（陳俊吉攝）

修杰楷分享拍廣告的幕後花絮。（陳俊吉攝）

賈靜雯與修杰楷夫妻罕見同框代言台灣驪住LIXIL。(陳俊吉攝)

賈靜雯與修杰楷夫妻合體代言住宅設備品牌，27日出席記者會，兩人難得合體拍攝形象廣告，廣告由導演蕭雅全操刀，主題是夫妻的日常。兩人在片中有吵架戲，修杰楷說：「想像時很困難，執行起來卻易如反掌，如魚得水。」賈靜雯笑說也因此見到老公的另外一面，「他的聲音很大聲，我當下愣住」，她開玩笑說：「在想我平常是怎麼虐待他的，好啊！火力全開是不是？老娘跟你拼了！」

賈靜雯表示修杰楷平常不會大吼，只有前陣子斷食吼了小孩，修杰楷說：「那時我很餓，煮好飯小孩又沒有乖乖吃。」他表示斷食一天就放棄了，實在太難過了。而被問夫妻倆平常會不會吵架？兩人表示如果意見不合，頂多只是嚴肅的溝通，修杰楷說：「我們只要稍微大聲一點點，女兒就會問『你們在吵架嗎？』我們會趕快說沒有啊，所以吵不大起來。」賈靜雯則說：「男生就是什麼都要跟女生說好、沒關係、我來想想啊！如果他說服不了我，就要聽我的！」

至於兩人平常會不會察覺彼此的不開心？賈靜雯說修杰楷比較細心，會察覺她的情緒，她說：「修杰楷平常就臭臉王，看起來都差不多。」而兩人拍廣告對戲，修杰楷是否有感受到賈靜雯的氣場，修杰楷則說：「我每天都在感覺到，很習慣啊！」賈靜雯則吐槽老公：「你走心了啦！」

被問到之後會不會再度同台合作？修杰楷說：「好像也是不錯的想法。」賈靜雯卻不想和老公一起拍戲，「演夫妻怪怪的，但是如果同一齣戲，兩人不要對戲就ok，跟他對戲會尷尬，不然他當導演我當演員好了，但我不要他當導演，他會罵人！」賈靜雯還幫老公安排好角色：「他要演反派，不要再演好爸爸了，他只要演反派就很適合啊！我來演壞女人，我們是（住）隔壁，突然走在一起。」