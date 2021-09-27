台中市大里區仁化路，27日上午發生2機車對撞意外，造成2車3人皆受輕傷，台中市警局霧峰分局交通分隊調查發現，起因是45歲的李姓男子騎普通重型機車，為搶快闖紅燈而肇事，呼籲民眾經過路口需減速、注意號誌，以維護用路人的安全。

27日上午7時16分，1輛母子雙載機車，延沿仁化路362巷往仁城路方向行駛，經過仁化路口時，突然遭受1輛普通重型機車，從左側撞擊，碰的一聲、夾雜尖叫聲中，2車3人都倒地，其中一女性駕駛，一時之間倒地不起，後座的女性爬起來，趕快查看、大聲呼喊女駕駛傷勢，而一車在強大的撞擊力道下，後輪還翹了起來。

霧峰交通分隊分隊調查發現，是45歲李姓男子騎普通重型機車，沿仁化路慢車道往中興路方向行駛，為搶快、闖紅燈，而當時56歲的唐姓女子騎普通重型機車，後載25歲的胡姓女兒，沿仁化路362巷往仁城路方向行駛，駛進路口時，遭李男的重機從左側撞擊。

台中市消防局救護車到場發現，唐女臉部、四肢都有受傷，其女兒胡女則左腳受傷，包紮後送亞大醫院救治，李男則手部受傷，但他表示不用就醫，霧峰分局交通分隊分隊長蘇于真，呼籲民眾經過路口需減速、注意號誌，以維護用路人的安全。