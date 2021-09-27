教師節前夕，雲林縣北港高中喜訊連連！資深老師陳宏緣，以「愛與榜樣」陪伴學生、捐款助學，春風化雨，獲選雲林縣教育會110年愛心教師獎章；學務處幹事蔡素娟熱心參與校內外事務，則獲選績優職工獎章。

陳宏緣秉持「知生識生」、「1個孩子便是1個家庭」理念，了解每個孩子的生長環境不同，因材施教的重要，擔任導師時，班上約有三分之一弱勢、隔代、單親家庭學生，她透過每日早休陪讀及觀察，給予特殊境遇學生適度關心，陪伴成長。

陳宏緣並以「教育之道無他，唯愛與榜樣」自我期許，不僅參加學校「愛心會」，每個月固定從薪資扣款捐助校內學生，並勉勵學生「施比受更有福」，去年帶領學生辦理耶誕愛心募款活動，與學生製作餅乾拍賣，所得捐給東石鄉聖心教養院，讓學生身體力行、把愛傳出去。

蔡素娟在北港高中服務21個年頭，目前擔任學務處幹事，協助辦理校內外學生各項活動，舉凡新生訓練、親師座談、班際競賽、教室布置、畢業典禮、支援校外民俗活動，都能看見她參與的身影，同事對她的形容「找學生，問娟姊；辦活動，找娟姊」。

校長江耀淇表示，學校除了要感謝老師對學生無私的奉獻外，職員工同仁對校務的推動也是極為重要的推手，謝謝全體師長們辛勤的付出。