藝文場館的防疫規範再鬆綁，文化部宣布取消表演場館、電影院梅花座與間隔座限制，等於可全席次售票，對此，表演團體普遍表示樂觀，但下一步要努力的事情是如何重建觀眾信心，在全座席次開放的狀態下，讓大眾願意重返劇院看表演。

紙風車劇團團長任建誠表示，這是令人振奮的好消息，「團隊下一步要努力的路還很長，觀眾願不願意進劇場，必須要有很多配套措施，建立觀眾信心，慢慢恢復到原來的狀態，接下來要很努力才行。」任建誠表示，剛好這周末劇團在高雄有《雨馬》戶外場演出，目前正在研擬讓更多開放進場的可能性。

資深劇場人黃佩蔚表示，梅花座與間隔座限制，對表演團隊是樂觀的，能販售全席次，也讓更多想看表演的觀眾有機會看表演，「但觀眾有沒有信心進劇場，是無法預期的狀態。」

新象藝術創辦人樊曼儂表示，先前因疫情的封鎖是萬不得以，生命健康仍是優先考量，現在開放全席次，她表示等待已久，很為藝文界開心，「一步步開放，感到很慶幸，但大家還是要多多小心，健康第一。」

樊曼儂觀察，未來全世界勢必要學會和疫情共處，攸關藝文團體的生計、藝術帶來的心靈自由，都同等重要，她建議若未來疫情趨緩，在適當的保護機制下，能再慢慢有機會，開放國際表演團體、表演者能再來台灣演出。

文化部表示，即日起表演場館、電影院將取消梅花座與間隔座限制，室內可以實際座位數入座。戶外展演部分，需遵守社交距離1.5公尺（2.25平方公尺）的原則下，可不受室外300人上限，展覽場館遵守每人1.5公尺（2.25平方公尺）社交距離。同時，各場館如能維持排隊時室內外的適當社交距離，可採現場售票方式，不限預約制。其他活動過程如實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食則仍維持。

國家兩廳院則表示，目前確定將會全席開放售票，但部分執行細節還需要和指揮中心與文化部、團隊進一步確認，預計本週陸續開放各個節目的全席售票。