新北市三峽區學成路某社區大樓今日凌晨3時許傳出火警，真相竟是屋主的16歲長子不服管教點火燒全家，還將大門反鎖讓家人無法逃生。（圖／消防局提供）

新北市三峽區27日凌晨3時許，在學成路1棟住宅6樓傳出火警，該住戶一家人當時要從大門逃離時發現打不開，最後4個人逃到陽台求救。（翻攝自新北市消防局臉書）

新北市三峽區學成路某社區大樓今（27）日凌晨發生離奇火警，起火屋主的16 歲柯姓長子，因不滿父母管教，凌晨3時許趁家人熟睡時，拿著蠟燭在自己房間、客廳與弟弟的臥房點火，並將住家大門從外反鎖，導致父母與2名弟弟一度受困火海，一家4口後來逃到陽台求救才脫困，警消事後調閱監視器發現，竟然是大兒子將鑰匙插大門反鎖，導致家人無法從大門逃生，警方今日上午8時在鶯歌火車站附近超商找到柯姓少年，他除了坦承放火，還說：「我知道鑰匙插下去家人就出不來」，企圖縱火燒全家，全案訊後依《少年事件處理法》、《公共危險罪》、《殺人未遂罪》送辦。

新北市三峽區學成路某社區大樓的6樓，凌晨3時許發生火災，竄出濃濃火勢和濃煙，警消出動消防人員104人、消防車輛34輛前往現場救災，發現6樓住戶一家4口受困在陽台求救，所幸火勢在30分鐘撲滅，4人平安獲救。

不過離奇的是，屋主發現家中16歲長子不見蹤影，調閱監視器發現，他在火警發生前不久獨自離家，還將鑰匙插在大門上，導致門鎖無法轉動開門逃生，只能在陽台求救。由於柯姓少年未攜帶手機，家人獲救後也聯繫不上他，警方立即啟動搜索，於上午9時終於找到人，他向警方坦承自己在房內點了蠟燭，先燒書房的桌腳，接著燒玄關鞋櫃，最後走到弟弟臥室內點火，之後就出門並將鑰匙插在門上離開。

警方在鶯歌火車站附近的超商發現柯姓少年，他坦承，因為不滿父母管教嚴厲，雙方爆發衝突，一時氣憤才會點火引發火災，除此之外，柯少家人心痛透露，大兒子近日精神狀況不穩定，有帶他去看醫生，警方於訊後，將柯少依《少年事件處理法》、《公共危險罪》、《殺人未遂罪》送辦。