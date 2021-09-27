基隆市政府為感謝老師們的辛勞，於教師節前發放考核獎金，並給予每人「敬師金」300元禮券；服務滿10年起跳資深老師更有獎勵金可以領取，從4000元到1萬元不等。

基隆市政府教育處編列107萬4300元預算，發放「敬師金」300元禮劵給每位公私立高國中小、幼兒園老師，總計3581位，對象包括，教師、教官、專業運動教練、教保員、助理教保員。

另外，為表達對資深老師的敬意，也特意編列資深優良教師獎勵金184萬4000元，只要具教師證合格教師，並服務40年可領1萬元現金、30年8000元現金、20年6000元現金、10年4000元現金，共293位資深教師獲表揚。

教育處長林祝里表示，基隆近年在智慧、雙語、幼兒教育、校園防疫等軟硬體建設，都有亮眼表現，全歸功於教師們的投入與努力，她說，依規定教師年終成績考核應於每年9月30日前報主管機關核定，而基隆早在9月初核備完畢，並採隨到隨辦方式撥付考核獎金，代表多數教師於9月初皆已領到考核獎金。

另外，因應教師節到來，教育處也特別製作基隆特色書籤，除了在樣式上雕刻出基隆特色風景，也將本市「教師諮商輔導支持服務」相關資訊印在背卡上，發送給每位教師。