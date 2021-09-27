新北板橋江子翠段第二崁小段危老重建案今天舉辦上梁典禮，當地12棟老舊房屋共同辦理危老重建，佔地約514坪，重建前為3-4層樓、屋齡約45年的老舊建築物，重建後將變成地上14層、地下4層的住宅大樓，預計1年後完工。

新北市城鄉發展局長黃國峰表示，基地鄰近捷運江子翠站旁，區位條件佳，且面積也有一定規模，重建後規劃興建地上14層、地下4層的住宅大樓，留設退縮空間，提供舒適的步行環境，還加入銀級綠建築、銀級智慧建築及結構加強設計，將大幅提升當地的居住環境品質。

都市更新處表示，危老條例自2017年間上路，市府為加速推動新北市危險老舊建築物重建，持續簡化書件、精進流程、提升效率，迄今已受理將近450件。此外，中央也有提供危老重建計畫補助，每案以5萬5000元為上限，可適度減輕民眾委託製作重建計畫書的負擔，新北今年度的受理補助申請期限至10月31日。