網紅琳妲（林羿禎）是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是知名YouTuber團體「反骨男孩」的一員，不時會在社群網站分享生活並曬美照，近日她Po出一組小可愛美照，解放有料好身材，火辣破表。
琳妲日前在IG分享一段心靈雞湯：「時間是不會重來的，不要花太多時間去懊惱、去抱怨，因為這樣會讓時間變得無用，每分每秒都別浪費了，就算被時間追著都會是充實的感受。」勉勵大家讓自己變得更好。
同時，琳妲也曬出一系列美照，只見她上身穿著蝴蝶結造形的白色小可愛，下半身則是同色系短裙、靴子，上衣的低胸設計幾乎快包不出她的豪乳，不但有從上往下拍攝的邪惡視角，還有琳妲一個傾身的動作，都快倒出她的雪白半球，I字深溝一覽無遺，帶點俏皮又性感十足。
琳妲貼出辣照後，吸引大票粉絲暴動留言「太仙了」、「非常可以」、「正到爆表」、「要辣死誰？感覺比7年前更仙了」、「喜歡妳的正能量，總被妳的笑容吸引」、「好辣」、「可愛死了」。
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