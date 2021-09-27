台南區高中免試入學超額比序制度再調整，繼2019年將國中教育會考積分，從原本的三等級區分，改為三等級四標示（A＋＋、A＋、A、B＋＋、B＋、B、C共七級分）後，最近再度微調，直接將「標示轉換分數」計算，即A＋＋以7分計以此類推，調整後會考總積分最高為36分，總分則調整為最高108分，其餘比序項目及積分不變，將從今（110）學年度的國三生開始適用。

教育局長鄭新輝表示，過去國中會考先比5科的精熟（A）、基礎（B）、待加強（C）加總表現，之後才比標示；但因粗略的三等級區分，無法呈現學生的真實表現，此次調整將各科的三等級四標示（A＋＋、A＋、A、B＋＋、B＋、B、C共七級分）換算為積分，即A＋＋為7分以此類推，並將寫作測驗一起納入計分（最高1分）後，會考總積分最高為36分，如此將更能精準顯示學生的表現。

鄭新輝還補充說，依據「高級中等學校多元入學招生辦法」的規定，國中會考成績得列為比序項目，但比序比重不得超過總分的1／3；由於調整後的比序項目總分為108分，為符合規定，因此將志願序分數統一上調2分，其餘多元學習表現包括競賽成績、獎勵紀錄、服務學習、社團參與、體適能、語言認證、就近入學的項目與配分都與去年相同，並沒有改變，請學生及家長放心。

教育局強調，此次微調的超額比序制度，教育部已於9月3日同意備查，今年9到10月將先辦理8場次入學宣導說明會，年底前還將全面到各國中辦理入學宣導。