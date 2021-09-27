交通部25日舉辦高鐵宜蘭端站址地方說明會，各方代表數度出現劍拔弩張的火爆場面，要求交通部拿出專業盡快定案。前民進黨立委郭正亮直言，把高鐵站設在宜蘭四城，大概是行政院長蘇貞昌和政委吳澤成自己決定的，他更直言，一個政策可以搞成這樣，真是服了蘇貞昌，並直呼「不可思議」，且現在要來更動政策，可能連民進黨這關都過不去。

郭正亮今(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這件事大概是蘇貞昌和吳澤成自己決定的，事實上高鐵站的設置，都要經過和在地人的溝通，包括縣市長、在地立委，有時還有重要的縣議員會介入，大家都覺得應該設在宜蘭，卻搞到四城去，這就是蘇貞昌的個性。

郭正亮直言，立法院長游錫堃剛好是宜蘭人，還當過縣長，連這都不尊重人家，實在說不過去，在地立委陳歐珀也等於是站在和宜蘭縣長林姿妙同一個立場了，而且陳歐珀比林姿妙更生氣，「一個政策可以搞成這樣，我真的是服了蘇貞昌，太不可思議了」，明明在前交通部長林佳龍任內大家就溝通好了，他來組閣就硬要改變，當然就會被質疑。

郭正亮認為，高鐵站選址，一定是考慮如何最方便的去連結周邊的交通路網，讓高鐵整合到宜蘭的交通系統，怎麼可能要蓋高鐵是要考慮造鎮？「笑死人了」，台灣的高鐵站有一些沒有共構，造成旅行上的不方便，且事實上很多地方都並不是可以比較方便共構的地方，不能整合路網，是不適合的。而林佳龍、游錫堃、陳歐珀和陳明文等人已經溝通過，結果現在臨時要改，不要講國民黨的意見，連民進黨這關都不一定過的了。