雲林縣是台灣布袋戲的發源地，被譽為傳統藝術之都「布袋戲的故鄉」，本月26日虎尾鎮圓環新地標舉行盛大動土典禮，霹靂多媒體股份有限公司董事長黃文章（強華）當日特別受邀參加虎尾鎮圓環動土典禮，黃董事長回饋鄉里建設不遺餘力，促使此新地標計畫落實，見證雲林虎尾鎮的成長蛻變。

本地標未來將以霹靂布袋戲第一男主角〈素還真〉為形象，取其足智多謀、謙虛有禮、處事圓融之特質，由雲林在地國際著名藝術家楊柏林創作，為虎尾鎮帶來全新觀光亮點與經濟效益。

霹靂國際多媒體股份有限公司發源自雲林虎尾鎮，黃董事長出身雲林布袋戲世家，身兼布袋戲總編劇，他將豐富的文化內涵與布袋戲結合，將布袋戲的表演戲團提升成組織化並多角化的企業經營。

除此以外，霹靂國際多媒體股份有限公司更擁有全球最大的布袋戲權製作中心，佔地上萬坪的三大攝影棚就坐落於雲林虎尾鎮，不但創造許多就業機會，更成功帶動當地經濟發展與繁榮，正所謂取之於鄉里，用之於鄉里，黃董事長疼惜鄉里之心由此可見。