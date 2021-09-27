嘉義縣家畜疾病防治所在義竹鄉一處專門販售田鼠肉民宅查獲數量高達170具的捕獸鋏。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

根據家畜所2020年統計，動物緊急救援案件約370件，因捕獸鋏或山豬吊受傷動物佔1成多。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

根據家畜所2020年統計，動物緊急救援案件約370件，因捕獸鋏或山豬吊受傷動物佔1成多。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所人員日前經過義竹鄉一家理髮店，驚見門口曬了一排捕獸鋏，門口還擺了「專賣田鼠」看板，經派員前往查緝，當場查獲高達170具捕獸鋏，是嘉縣目前查獲最大宗捕獸鋏案件，雖業者表示捕獸鋏是20多年前為抓田鼠購入，不清楚目前已被禁止，生財器具仍被家畜所人員沒入。

近年動物因捕獸鋏與山豬吊受傷甚至死亡案件頻傳，家畜所積極查辦，根據家畜所2020年統計，動物緊急救援案件約370件，因捕獸鋏或山豬吊受傷動物佔1成多，約40隻動物左右，今年至今救援因獸鋏受傷動物約35隻，被救援動物肢體發黑、發臭，甚至長蛆，有些骨頭外露，面臨截肢斷掌命運，受傷嚴重者甚至痛苦死亡。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，目前全縣共查獲200多具捕獸鋏，義竹這個專門捕田鼠的民眾170具就占了多數，當事者表示20多年前為捕抓、販售田鼠而大量購置，直到遭稽查才知道現行法令已規定不得使用，還一度要求不要沒入，否則生意沒辦法做，但為了避免造成更多動物傷亡，家畜所已全數沒入，全案移請野生動物保育法權責單位依法妥處。

林珮如說，另根據民眾陳情檢舉與救援案件統計，嘉義縣海區捕獸鋏違法使用情形嚴重，山區則為山豬吊使用最為氾濫，其中梅山鄉甚至被民眾稱為「山豬吊的故鄉」，目前梅山公所與當地村長積極宣導民眾勿違法使用，家畜所全力積極查辦中。