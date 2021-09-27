嘉義縣家畜疾病防治所人員日前經過義竹鄉一家理髮店，驚見門口曬了一排捕獸鋏，門口還擺了「專賣田鼠」看板，經派員前往查緝，當場查獲高達170具捕獸鋏，是嘉縣目前查獲最大宗捕獸鋏案件，雖業者表示捕獸鋏是20多年前為抓田鼠購入，不清楚目前已被禁止，生財器具仍被家畜所人員沒入。
近年動物因捕獸鋏與山豬吊受傷甚至死亡案件頻傳，家畜所積極查辦，根據家畜所2020年統計，動物緊急救援案件約370件，因捕獸鋏或山豬吊受傷動物佔1成多，約40隻動物左右，今年至今救援因獸鋏受傷動物約35隻，被救援動物肢體發黑、發臭，甚至長蛆，有些骨頭外露，面臨截肢斷掌命運，受傷嚴重者甚至痛苦死亡。
嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，目前全縣共查獲200多具捕獸鋏，義竹這個專門捕田鼠的民眾170具就占了多數，當事者表示20多年前為捕抓、販售田鼠而大量購置，直到遭稽查才知道現行法令已規定不得使用，還一度要求不要沒入，否則生意沒辦法做，但為了避免造成更多動物傷亡，家畜所已全數沒入，全案移請野生動物保育法權責單位依法妥處。
林珮如說，另根據民眾陳情檢舉與救援案件統計，嘉義縣海區捕獸鋏違法使用情形嚴重，山區則為山豬吊使用最為氾濫，其中梅山鄉甚至被民眾稱為「山豬吊的故鄉」，目前梅山公所與當地村長積極宣導民眾勿違法使用，家畜所全力積極查辦中。
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