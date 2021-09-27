陳柏惟堅持用台語質詢還嗆「你好鴨霸」 反遭邱國正一招狠修理

正遭罷免的台灣基進陳柏惟今(27日)上午在立院質詢國防部長邱國正，使用台語質詢，還並要求口譯人員傳譯，過程中還嗆「邱國正鴨霸」，最後2人還為此問題爭吵。此事立即令陳柏惟被輿論責難做秀，陳柏惟下午被迫回應「很抱歉」，並指「造成不必要的誤會，無意將此事做政治操作，請勿因此指責母語使用的正當性」。

針對陳柏惟堅持使用台語質詢，邱國正指出，語言是溝通的工具，大家有共同的工具，溝通速度快，他建議陳委員在國會殿堂用共同的語言當工具，陳柏惟則稱「邱國正鴨霸」，邱國正則回應他沒有，「對軍中部屬，立委和媒體都不會有鴨霸的心態。」邱國正說，他去陳委員辦公室，大家不是好好的，哪有鴨霸。

前台中立委顏寬恒今天則在臉書上發文表示，母語是媽媽講的話，不是拿來炫耀和壓迫別人的工具，「說台語我很驕傲，但推廣母語靠的不是在國會殿堂上做秀，你監督了什麼問題才重要」。

對於態度囂張要求邱國正以台語備詢，引發軒然大波，綜合媒體報導，陳柏惟今受訪表示，自己從不逼迫別人說台語、也未曾在對方聽不懂的情況說台語，更沒有考驗國防部長的聽說能力，僅希望自己能使用台語質詢。他強調，自己無意將此事進行政治操作，也不會執著在這件事上，自己沒有理由也沒有動機製造衝突，請勿因此指責母語使用的正當性，也不需要見縫插針。