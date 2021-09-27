10月5日起KTV有條件開放，須全程戴口罩、禁止飲食，消息一出引起眾人討論，過去有些人去KTV主要是去吃東西，因此有人好奇詢問，「不能吃牛肉麵，你還會想去唱歌嗎？」有網友點出，KTV禁飲食其實最尷尬的是這群人。

10/5起網咖、KTV有條件開放！ 「唱歌要戴口罩」全程禁飲食

中央流行疫情指揮中心今(27)日宣布，10月5日起開放MTV、KTV及麻將館等休閒娛樂場所，自助式KTV及電話亭KTV，除飲水外不得飲食，包括使用麥克風時都須全程戴口罩，每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。

KTV、MTV、網咖等娛樂場所10/5起有條件開放。(指揮中心提供)

由於許多人以往去KTV時也並沒有在唱歌，大部分時間可能都在吃吃喝喝，因此KTV禁飲食的推定一出，讓不少人崩潰，有網友在《PTT》表示，只能喝水、不能飲食，就不能邊唱歌邊吃牛肉麵了，直言好樂迪跟錢櫃的招牌就是牛肉麵，好奇詢問大家，「不能吃牛肉麵，你還會想去KTV唱歌嗎？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「不會，不能吃東西我在家裡唱就好了」、「不能喝酒就少一味」、「電影院不能吃東西，所以我到現在都還沒去」、「去KTV主要就是要吃東西」、「不能吃東西要幹嘛？」。

有不少過來人分析，不能吃東西的話，這樣等別人唱的時間會尷尬，只能唱歌、不能吃吃喝喝，氣氛也會很乾，尤其去當「分母」不唱歌的那群人最尷尬，直言可能以後都找不到分母了。