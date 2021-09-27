城鄉教育失衡值得關心，彰化縣為了控管教師員額，連續多年未辦理教師甄試，偏遠學校代理教師比率達31.38％，較一般學校19.69％，高出快一倍，且具有合格教師證比率也相對偏低，彰化縣政府教育處表示，受到疫情影響才停辦，重視偏鄉教育，明年一定會開缺。

彰化國小已經連續3年、國中則連續6年沒有辦理教師甄試，相對鄰近縣市都開缺，受到熱心教育人士的關切，審計室也提出糾正，要求謀求改善，維持學校師資穩定及教學品質，保障偏遠學校學子受教權益。

彰化縣內每所學校，至少都有1至2名以上代理教師，彰化縣編制內代理教師，國小多達661名、國中則有240名，數字讓人好奇，代理教師還不少，為什麼不能釋放合理的名額納入正式教師編制，「更能穩定軍心」。

更嚴重的是，偏遠教師代課比率還高達3成，較一般學校和非山非市學校不到2成，形成明顯的落差。

彰化縣教育處表示，偏遠學校將優先考量核派公費生，開列縣內外教師介聘等方式因應，並鼓勵所屬學校辦理代理教師再聘作業，及辦辦理代理教師相關能力培訓研習。

「明年一定會舉辦教師甄試」，縣長王惠美也已經宣布，明天一定會開缺，為教育界納入新血，補足偏鄉學校的師資不足。至於開缺多少，則待召開相關會議後再統籌公布。